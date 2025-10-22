https://ria.ru/20251022/ukraina-2049849963.html
На Украине ввели графики почасовых отключений света
На Украине ввели графики почасовых отключений света - РИА Новости, 22.10.2025
На Украине ввели графики почасовых отключений света
Графики почасовых отключений электроэнергии введены в части регионов Украины, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 22.10.2025
На Украине ввели графики почасовых отключений света
В нескольких областях Украины ввели графики почасовых отключений электроэнергии