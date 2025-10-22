Рейтинг@Mail.ru
На Украине ввели графики почасовых отключений света - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 22.10.2025
На Украине ввели графики почасовых отключений света
Графики почасовых отключений электроэнергии введены в части регионов Украины, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
На Украине ввели графики почасовых отключений света

В нескольких областях Украины ввели графики почасовых отключений электроэнергии

Линии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине
Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии введены в части регионов Украины, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Ранее в среду аварийные и экстренные отключения света были введены Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черкасской областях Украины.
"В части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".

В каких конкретно регионах были введены почасовые отключения, не уточняется. "Укрэнерго" ранее в среду сообщало, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Сумской и Черниговской областях.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Киеве зафиксировали снижение уровня интернет-подключения
© 2025 МИА «Россия сегодня»
