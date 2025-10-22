https://ria.ru/20251022/ukraina-2049758500.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили во второй раз за несколько часов на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.10.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
