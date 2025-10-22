Украинские чиновники избегают суда за взятки, фиктивно оформляясь на фронт

МОСКВА, 22 окт- РИА Новости. Задержанные за взятки украинские чиновники избегают суда и тюрьмы, подписывая контракты с определёнными подразделениями ВСУ, где подкупают командиров чтобы отсиживаться в тыловых районах, сообщили РИА Новости в силовых структурах.