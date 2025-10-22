https://ria.ru/20251022/ukraina-2049741384.html
Украинские чиновники избегают суда за взятки, фиктивно оформляясь на фронт
Украинские чиновники избегают суда за взятки, фиктивно оформляясь на фронт
Украинские чиновники избегают суда за взятки, фиктивно оформляясь на фронт
Задержанные за взятки украинские чиновники избегают суда и тюрьмы, подписывая контракты с определёнными подразделениями ВСУ, где подкупают командиров
украина
вооруженные силы украины
украина
Украинские чиновники избегают суда за взятки, фиктивно оформляясь на фронт
Задержанные за взятки украинские чиновники фиктивно оформляются на фронт