Украинские чиновники избегают суда за взятки, фиктивно оформляясь на фронт

04:19 22.10.2025
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт- РИА Новости. Задержанные за взятки украинские чиновники избегают суда и тюрьмы, подписывая контракты с определёнными подразделениями ВСУ, где подкупают командиров чтобы отсиживаться в тыловых районах, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На Украине сложилась системная практика, при которой лица, обвиняемые в серьезных экономических преступлениях, в том числе чиновники, откупаются украденными деньгами для приостановки уголовного производства. После чего заключают контракт и отправляются якобы на фронт. Там за взятки командирам, они отсиживаются в тылу, не участвуя в боевых действиях",- сказал собеседник агентства.
Он отметил, что такая практика стала популярной из-за коррупционных схем с участием сотрудников следственных органов и украинского военного командования, а также ТЦК.
