Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку - РИА Новости, 22.10.2025
08:00 22.10.2025 (обновлено: 08:02 22.10.2025)
Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку
Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку
2025-10-22T08:00:00+03:00
2025-10-22T08:02:00+03:00
украина
россия
киев
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
вооруженные силы украины
аналитика
украина
россия
киев
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, аналитика
Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Аналитика

Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку

Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Такого не было давно.
Киев и евростолицы в последние дни выработали столько пены, пыли, шума и вибраций, что оставили далеко позади весь строительный комплекс Москвы.
Пляски святого Витта в исполнении примелькавшихся фамилий начались сразу после созвона Владимира Путина и Дональда Трампа, где они договорились встретиться в Будапеште после взаимодействия Лаврова и Рубио, а для громкости завываний перестало хватать децибелов после нескольких рутинных комментариев американского президента, которые просто являются отражением объективной реальности и не несут никакой невероятной подоплеки.
Например, Дональд Трамп сообщил, что он не думает, что Украина может выйти победителем из конфликта, что Киев в ближайшее время не должен рассчитывать на получение дальнобойных ракет "Томагавк" и что его приоритет — окончание конфликта: президента США "не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий".
Американская сторона также предупредила Европу, что США пока не намерены поддерживать план по использованию (воровству) зарубежных активов РФ с целью последующей выдачи кредита Украине, "поскольку это угрожает рыночной стабильности".
Возможно, на градус истерии также повлияло то, что во время встречи с Зеленским Трамп отказался выслушивать его позицию и настоятельно рекомендовал ему принять предложение Путина, иначе Украине "грозит разрушение от рук России".
Так или иначе, в западных СМИ и железобетонных источниках началась олимпийская вакханалия на несколько дорожек: то встреча Лаврова и Рубио должна быть 23 октября; то нет — на самом деле 30 октября, теперь точно; то, опаньки, встреча переносится; то встреча Трампа и Путина отменяется; хотя нет — не отменяется, а переносится. Дошло до того, что наш МИД был вынужден призвать "не участвовать в информационном балагане".
Совершенно предсказуемо этот призыв в Европе не был услышан, и там вчера осчастливили мир очередными продуктами своей жизнедеятельности: во-первых, дикий страх и отчаяние порождают безрассудство, и появилась информация, что на днях европейцы таки решили утвердить финальную схему официальной кражи замороженных российских активов.
Во-вторых, штатный гольфист Евросоюза Стубб разместил громкое и грозное совместное заявление "лидеров Европы", где они угрожают "прибыть в Будапешт на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа" и "будут добиваться, чтобы на встрече также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обеспечить сильную переговорную позицию Украины". Правда, в заявлении не было указано, кто их вообще об этом спрашивал, но это не очень интересно.
А интересно то, что сейчас центральным требованием парижекиевов и лондоноберлинов опять вдруг стал тезис, что "боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров".
Как уже давно заметили абсолютно все, этот тезис автоматически всплывает каждый раз, когда у Киева начинает жестоко пригорать на фронте и в тылу и ему срочно нужна передышка.
А что случилось, господа хорошие?
Ничего особенного, просто все идет по плану (нашему). Издание The Wall Street Journal проговорилось, что "в последнее время ее (России) продвижение происходит с невероятной скоростью". Аналитики Bild утверждают, что российские войска занимают центр Красноармейска (Покровска) и битва за город "приближается к развязке". Одновременно ресурсы, связанные с ГУР Украины, сообщают, что "российская армия накопила силы для штурма южной части Купянска" и в ближайшие недели его судьба будет решена. Плохие для ВСУ новости идут с различных направлений.
Поводом для вражеских стенаний также стало серьезное пополнение в наших вооружениях. Во-первых, у ВС РФ появились новые ФАБы с реактивным ускорителем, которые теперь могут ежедневно утюжить с крахмалом любые цели на расстоянии 200 километров от ЛБС. Во-вторых, на сцену с ноги вышла "Герань-3": турбореактивный двигатель, 600 километров в час, 300 килограммов боевой части. Не дрон, а конфетка.
Совершенно случайно после этого та же газета The Wall Street Journal сообщила, что "Россия резко усилила удары по энергетической сети Украины". Например, после одного ночного удара был полностью обесточен и остался без водоснабжения Чернигов и весь север области, а в общем и целом электрогенерация Украины скукожилась с 56 до девяти гигаватт, и 64% генерационных возможностей либо разрушено, либо уже находится под контролем России. Та же судьба постигла 80% от теплогенерации (елочка, зажгись!) и 60% от газодобывающей инфраструктуры.
Совершенно неудивительно, что при такой картине вологодским маслом глава МИД России Сергей Лавров вчера заявил, что прекращение огня на данный момент служит интересам только Украины и "зеркалит" ситуации с Минскими соглашениями, которые, как мы помним, были использованы западными гарантами для перевооружения и доукомплектования ВСУ. Любые вбросы со стороны Киева и его подельников противоречат тому, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске, где было зафиксировано, что решение по Украине должно учитывать коренные проблемы, связанные с безопасностью России, — в частности, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины. Таким образом, никакая заморозка сама по себе нам не нужна, и именно поэтому задачи СВО будут в любом случае успешно достигнуты либо военным, либо дипломатическим способом.
Европейцев и обитателей бункеров под Банковой вводит в исступление одна мысль, что президент США сделал "очередной разворот в сторону Москвы", и они додумались до того, что Трамп сердит на Зеленского за то, что тот своим упрямством лишил его Нобелевской премии.
Эта версия годится для воскресного утренника, но в реальности все гораздо проще: лидеры США и России хотят мира, в то время как европейцы его боятся, потому что с миром придет конец их власти, которая держится только на страхе и лжи.
УкраинаРоссияКиевДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныАналитика
 
 
