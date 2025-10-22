https://ria.ru/20251022/uganda-2049756905.html
В Уганде в ДТП с участием четырех автомобилей погибли более 60 человек
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 60 человек погибли в ДТП с участием четырех автомобилей, включая два автобуса, в Уганде, сообщила местная полиция.
"В случившемся сегодня ДТП подтверждена гибель 63 человек", - говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook
По сведениям правоохранителей, авария случилась на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу. Полиция уточнила, что в ДТП попали два автобуса, внедорожник и грузовик. По предварительным данным правоохранителей, водитель одного из автобусов попыталась обогнать грузовик, и одновременно с этим с противоположного направления другой автобус попытался обогнать внедорожник. В итоге, два автобуса совершили лобовое столкновение, после чего "возникла цепная реакция", в результате которой другие автомобили потеряли управление и перевернулись несколько раз, заключила полиция.
*Запрещена в РФ
как экстремистская