Рейтинг@Mail.ru
В Уганде в ДТП с участием четырех автомобилей погибли более 60 человек - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 22.10.2025 (обновлено: 11:14 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/uganda-2049756905.html
В Уганде в ДТП с участием четырех автомобилей погибли более 60 человек
В Уганде в ДТП с участием четырех автомобилей погибли более 60 человек - РИА Новости, 22.10.2025
В Уганде в ДТП с участием четырех автомобилей погибли более 60 человек
Более 60 человек погибли в ДТП с участием четырех автомобилей, включая два автобуса, в Уганде, сообщила местная полиция. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T08:29:00+03:00
2025-10-22T11:14:00+03:00
в мире
уганда
россия
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049788614_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_aea19c55561bfb735c1e5443e5eab14b.jpg
https://ria.ru/20250311/meksika-2004210373.html
уганда
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049788614_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_38eb79c5e336d04920d9fc3a00645d0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уганда, россия, facebook
В мире, Уганда, Россия, Facebook
В Уганде в ДТП с участием четырех автомобилей погибли более 60 человек

В Уганде 63 человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей

© Фото : Uganda Police ForceПоследствия ДТП с участием четырех автомобилей в Уганде
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей в Уганде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Uganda Police Force
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей в Уганде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 60 человек погибли в ДТП с участием четырех автомобилей, включая два автобуса, в Уганде, сообщила местная полиция.
"В случившемся сегодня ДТП подтверждена гибель 63 человек", - говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook*.
По сведениям правоохранителей, авария случилась на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу. Полиция уточнила, что в ДТП попали два автобуса, внедорожник и грузовик. По предварительным данным правоохранителей, водитель одного из автобусов попыталась обогнать грузовик, и одновременно с этим с противоположного направления другой автобус попытался обогнать внедорожник. В итоге, два автобуса совершили лобовое столкновение, после чего "возникла цепная реакция", в результате которой другие автомобили потеряли управление и перевернулись несколько раз, заключила полиция.
*Запрещена в РФ как экстремистская
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек
11 марта, 03:01
 
В миреУгандаРоссияFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала