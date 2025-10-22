Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по украинским энергообъектам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 22.10.2025 (обновлено: 14:16 22.10.2025)
ВС России нанесли массированный удар по украинским энергообъектам
Российские военные в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины, сообщило... РИА Новости, 22.10.2025
россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, запорожье, сергей лебедев, сумская область, укрэнерго
© Фото : соцсетиПожар на энергетическом объекте в Одесской области
Пожар на энергетическом объекте в Одесской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : соцсети
Пожар на энергетическом объекте в Одесской области
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские военные в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины, сообщило Минобороны.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке.
Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Проскочить нереально". Что приготовили для ВСУ на самом горячем участке
20 октября, 08:00
Бойцы применили беспилотники и высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Кроме того, вооруженные силы уничтожили сборочный цех военного предприятия и объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Последствия ударов

Ночью украинские СМИ писали о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Сумской областях и Киевской области.
Компания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях света в большинстве регионов. Как заявила военная администрация, в Миргородском районе Полтавской области получили повреждения объекты нефтегазовой промышленности. В Измаиле Одесской области — энергетическая и портовая инфраструктура.
© Фото : ДТЭКПовреждения объекта энергетики в Одесской области
Повреждения объекта энергетики в Одесской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : ДТЭК
Повреждения объекта энергетики в Одесской области
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Днепродзержинске Днепропетровской области взрывы прогремели на гидроэлектростанции, где хранились системы ПВО и располагался личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим узлам вспыхнули пожары и произошли перебои со светом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьЗапорожьеСергей ЛебедевСумская областьУкрэнерго
 
 
