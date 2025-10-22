ВС России нанесли массированный удар по украинским энергообъектам

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские военные в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины, сообщило Минобороны.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке.
Бойцы применили беспилотники и высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Кроме того, вооруженные силы уничтожили сборочный цех военного предприятия и объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Последствия ударов
Ночью украинские СМИ писали о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Сумской областях и Киевской области.
Компания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях света в большинстве регионов. Как заявила военная администрация, в Миргородском районе Полтавской области получили повреждения объекты нефтегазовой промышленности. В Измаиле Одесской области — энергетическая и портовая инфраструктура.
© Фото : ДТЭКПовреждения объекта энергетики в Одесской области
© Фото : ДТЭК
Повреждения объекта энергетики в Одесской области
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Днепродзержинске Днепропетровской области взрывы прогремели на гидроэлектростанции, где хранились системы ПВО и располагался личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим узлам вспыхнули пожары и произошли перебои со светом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
22 июня 2022, 17:18