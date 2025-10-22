https://ria.ru/20251022/tts-2049843339.html
Подозрительный предмет возле ТЦ "Крылатский" в Москве оказался игрушкой
происшествия
москва
москва
происшествия, москва
Подозрительный предмет возле ТЦ "Крылатский" в Москве оказался игрушкой
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подозрительный предмет, найденный на входе в здание торгового центра "Крылатский" на западе Москвы, оказался игрушкой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее из-за обнаружения предмета, похожего на гранату, на лестнице слева от входа в торговый центр рядом с кафе "Вкусно и точка" на Осеннем бульваре были эвакуированы около 100 человек.
"Проверка завершена, предмет опасности не представляет - обычная игрушка", - сказал собеседник агентства.