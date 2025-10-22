Из торгового центра "Крылатский" в Москве эвакуировали около ста человек

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали из торгового центра "Крылатский" на западе Москвы после обнаружения на входе в здание похожего на гранату предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Из-за обнаружении предмета, похожего на гранату, в непосредственной близости от торгового центра "Крылатский" на Осеннем бульваре ранее были вызваны саперы, опасная зона оцеплена.

"В целях безопасности эвакуировано около 100 человек", - сказал собеседник агентства.