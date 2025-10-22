https://ria.ru/20251022/tts-2049818960.html
Из торгового центра "Крылатский" в Москве эвакуировали около ста человек
Из торгового центра "Крылатский" в Москве эвакуировали около ста человек
Из торгового центра "Крылатский" в Москве эвакуировали около ста человек
Около 100 человек эвакуировали из торгового центра "Крылатский" на западе Москвы после обнаружения на входе в здание похожего на гранату предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Из торгового центра "Крылатский" в Москве эвакуировали около ста человек
Из ТЦ Крылатский эвакуировали около 100 человек из-за подозрительного предмета
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали из торгового центра "Крылатский" на западе Москвы после обнаружения на входе в здание похожего на гранату предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Из-за обнаружении предмета, похожего на гранату, в непосредственной близости от торгового центра "Крылатский" на Осеннем бульваре ранее были вызваны саперы, опасная зона оцеплена.
"В целях безопасности эвакуировано около 100 человек", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что опасный предмет был обнаружен на лестнице слева от входа в торговый центр рядом с кафе "Вкусно и точка".