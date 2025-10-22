https://ria.ru/20251022/trevoga-2049733086.html
В ряде регионов Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена второй раз за ночь объявлена в Киеве, сигнал тревоги также звучит в Киевской и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-ресурса, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Житомирской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.