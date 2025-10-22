https://ria.ru/20251022/trenirovka-2049839243.html
Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены
Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены - РИА Новости, 22.10.2025
Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены
Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены, сообщает Кремль. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:26:00+03:00
2025-10-22T14:26:00+03:00
2025-10-22T14:26:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042321989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb4528d46da59ccc090d4a25aa3b7304.jpg
https://ria.ru/20251022/trenirovku-2049837546.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042321989_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_5daa0fcd0eeed588d20532f4a85aec94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены
Кремль заявил, что все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены