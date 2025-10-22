Рейтинг@Mail.ru
Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены - РИА Новости, 22.10.2025
14:26 22.10.2025
Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены
Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены
2025
Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены

Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены, сообщает Кремль.
Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил.
"Все задачи тренировки выполнены", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин на совещании с Генеральным штабом Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
