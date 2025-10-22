https://ria.ru/20251022/trenirovka-2049839139.html
На тренировке стратегических ядерных сил России проверен уровень подготовки органов военного управления, сообщил Кремль. РИА Новости, 22.10.2025
Подготовку органов военного управления проверили на тренировке ядерных сил
