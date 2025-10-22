Рейтинг@Mail.ru
Подготовку органов военного управления проверили на тренировке ядерных сил - РИА Новости, 22.10.2025
14:26 22.10.2025
Подготовку органов военного управления проверили на тренировке ядерных сил
Подготовку органов военного управления проверили на тренировке ядерных сил
2025
россия
Россия
Подготовку органов военного управления проверили на тренировке ядерных сил

Подготовка органов военного управления проверена на тренировке ядерных сил

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На тренировке стратегических ядерных сил России проверен уровень подготовки органов военного управления, сообщил Кремль.
"На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками (силами)", - говорится в сообщении.
