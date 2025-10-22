ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что Соединенные Штаты якобы разрешили Киеву наносить дальнобойные удары по России.
"Это фейковая новость! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала", — написал он в своей соцсети Truth Social.
Как утверждается в материале, решение, не получившее публичной огласки, якобы последовало после передачи полномочий по координации таких ударов от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием американских Вооруженных сил Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет Объединенные силы НАТО в Европе.
Как сообщал ранее телеканал CNN, Трамп на встрече 17 октября ясно дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Комментируя возможное решение о поставках Киеву ракет Tomahawk, он неоднократно заявлял, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на их большие запасы.
Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву таких ракет нанесут ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять их на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Ранее в Москве неоднократно заявляли, что никакие поставки вооружений Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, однако мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
