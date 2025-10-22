В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским

Издание отмечает, что такие поставки создают риск прямого вовлечения США в конфликт на Украине.

Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, и Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.