В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял правильное решение, отказавшись передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет американское издание The Hill.
"Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Вашингтон с визитом и уехал с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США передадут Украине ракеты Tomahawk. Давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно", — говорится в материале.
Издание отмечает, что такие поставки создают риск прямого вовлечения США в конфликт на Украине.
Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, и Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Накануне переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы хозяин Белого дома объявил о планах встретиться с коллегой в Будапеште.