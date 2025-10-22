Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 22.10.2025 (обновлено: 10:05 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/tramp-2049766707.html
В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским
В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским - РИА Новости, 22.10.2025
В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским
Президент США Дональд Трамп принял правильное решение, отказавшись передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет американское издание The Hill. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T09:34:00+03:00
2025-10-22T10:05:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049567171_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_5fa148c934880c0e795799720130ccbe.jpg
https://ria.ru/20251021/tramp-2049656220.html
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049748199.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049567171_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_518fbc3e95caa56ff2a9d9a796decfbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским

The Hill: Трамп сделал правильный выбор в отношении ракет Tomahawk

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял правильное решение, отказавшись передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет американское издание The Hill.
"Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Вашингтон с визитом и уехал с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США передадут Украине ракеты Tomahawk. Давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Устроил ловушку". В США рассказали, как Трамп подставил Зеленского
Вчера, 17:31
Издание отмечает, что такие поставки создают риск прямого вовлечения США в конфликт на Украине.
Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, и Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Накануне переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы хозяин Белого дома объявил о планах встретиться с коллегой в Будапеште.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Ценный актив": в Киеве сделали заявление о встрече Путина и Трампа
06:24
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала