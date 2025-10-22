Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным
07:20 22.10.2025 (обновлено: 12:54 22.10.2025)
В Британии раскрыли, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным
В Британии раскрыли, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным
в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, украина, александр меркурис
В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина, Александр Меркурис
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Отсутствие единой позиции по переговорам с Москвой среди членов администрации президента США Дональда Трампа мешает его встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию", — сказал он.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Ценный актив": в Киеве сделали заявление о встрече Путина и Трампа
06:24
По словам эксперта, Трамп понимает, что положение Украины оставляет желать лучшего, а он не привык вкладываться в убыточные проекты.
"У них (украинцев. — Прим. ред.) нет оружия. У Европы почти нет оружия и денег. А значит, в этом нет выгоды, что Трамп попробует использовать в свою сторону, чтобы поскорее выйти из этого убыточного проекта", — пояснил Меркурис.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Падение Зеленского": в Италии забили тревогу после заявления Трампа
04:21
В прошлую пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Также Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.
Накануне переговоров Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште. Однако во вторник чиновник из администрации хозяина Белого дома сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным. Сам Трамп, говоря в ночь на среду о встрече с российским лидером, заявил, что решение пока не принято, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он пообещал дать более точную информацию в течение двух дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп получил премию "Архитектор мира"
01:14
 
В миреСШАВладимир ПутинДональд ТрампУкраинаАлександр Меркурис
 
 
