В Британии раскрыли, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Отсутствие единой позиции по переговорам с Москвой среди членов администрации президента США Дональда Трампа мешает его встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию", — сказал он.
По словам эксперта, Трамп понимает, что положение Украины оставляет желать лучшего, а он не привык вкладываться в убыточные проекты.
В прошлую пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Также Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.
Накануне переговоров Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште. Однако во вторник чиновник из администрации хозяина Белого дома сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным. Сам Трамп, говоря в ночь на среду о встрече с российским лидером, заявил, что решение пока не принято, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он пообещал дать более точную информацию в течение двух дней.