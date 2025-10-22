Рейтинг@Mail.ru
"Падение Зеленского": в Италии забили тревогу после заявления Трампа
04:21 22.10.2025 (обновлено: 14:48 22.10.2025)
"Падение Зеленского": в Италии забили тревогу после заявления Трампа
"Падение Зеленского": в Италии забили тревогу после заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в поставках военной помощи, чтобы сохранить возможность диалога с Россией, заявил в беседе с газетой IL РИА Новости, 22.10.2025
Профессор Орсини: Трамп отказал Киеву в помощи ради диалога с Москвой

Профессор Орсини: Трамп отказал Киеву в помощи ради диалога с Москвой

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в поставках военной помощи, чтобы сохранить возможность диалога с Россией, заявил в беседе с газетой IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
"Трамп всегда критиковал Байдена за активное участие Штатов в украинском конфликте, поэтому сейчас он скорее был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат на фронт", — пояснил эксперт.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта на Украине
00:19
По его словам, Трамп отлично понимает, что положение дел на фронте давно не в пользу Украины, поэтому постепенно дистанцируется от Зеленского, что вызывает панику в Киеве.
"Украина обречена, поэтому именно Трамп просит Путина о перемирии, пока Зеленский ползает на коленях, умоляя его (Трампа. — Прим. ред.) сделать все, чтобы остановить россиян", — подчеркнул Орсини.
В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Также Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
СМИ: Бэннон консультировал Трампа перед скандальной встречей с Зеленским
Вчера, 21:54
Накануне переговоров Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште. Однако во вторник чиновник из администрации хозяина Белого дома сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Комментируя возможное решение о поставках Киеву ракет Tomahawk, Трамп неоднократно заявлял, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на их большие запасы.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Переговоры Трампа с Зеленским прошли напряженно и тяжело, пишут СМИ
Вчера, 20:03
 
