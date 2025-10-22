"Падение Зеленского": в Италии забили тревогу после заявления Трампа

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в поставках военной помощи, чтобы сохранить возможность диалога с Россией, заявил в беседе с газетой IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
"Трамп всегда критиковал Байдена за активное участие Штатов в украинском конфликте, поэтому сейчас он скорее был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат на фронт", — пояснил эксперт.
В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Также Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.
Накануне переговоров Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште. Однако во вторник чиновник из администрации хозяина Белого дома сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Комментируя возможное решение о поставках Киеву ракет Tomahawk, Трамп неоднократно заявлял, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на их большие запасы.