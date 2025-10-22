Рейтинг@Mail.ru
Трамп получил премию "Архитектор мира" - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/tramp-2049732804.html
Трамп получил премию "Архитектор мира"
Трамп получил премию "Архитектор мира" - РИА Новости, 22.10.2025
Трамп получил премию "Архитектор мира"
Фонд Ричарда Никсона удостоил президента США Дональда Трампа премии "Архитектор мира" за 2025-2026 годы. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T01:14:00+03:00
2025-10-22T01:14:00+03:00
в мире
сша
израиль
персидский залив
дональд трамп
ричард никсон
фил донахью
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_d27fbe72e25149ff567e8dee0df7e5ec.jpg
https://ria.ru/20251022/tramp-2049731452.html
https://ria.ru/20251021/tramp-2049710073.html
сша
израиль
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_f4f1b7eef949a1344279a5cb2e484dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, персидский залив, дональд трамп, ричард никсон, фил донахью
В мире, США, Израиль, Персидский залив, Дональд Трамп, Ричард Никсон, Фил Донахью
Трамп получил премию "Архитектор мира"

Трамп получил от фонда Никсона премию "Архитектор мира"

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Фонд Ричарда Никсона удостоил президента США Дональда Трампа премии "Архитектор мира" за 2025-2026 годы.
Члены семьи Никсон и председатель правления Фонда Никсона, посол Роберт Кобриен, 21 октября вручили награду президенту Трампу на торжественной церемонии в Овальном кабинете Белого дома.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп рассказал, что сделает с компенсацией от минюста за дела против него
00:46
"Внешняя политика президента Трампа "Америка прежде всего" основана на активной личной дипломатии в сочетании с философией мира через силу. Результаты были просто невероятными с точки зрения количества прекращений огня и мирных соглашений, которых он достиг по всему миру," – говорится в заявлении фонда в социальной сети Х.
Фонд отметил следующие внешнеполитические достижения Трампа: посредничество в заключении Авраамовых соглашений по нормализации отношений Израиля с соседями, урегулирование кризиса в Персидском заливе и организацию перемирий в многочисленных конфликтных зонах, а также заключение мирного соглашения по Газе, предусматривающего освобождение всех израильских заложников и создание основ для стабильного урегулирования на Ближнем Востоке.
Согласно рассекреченному письму из Национального архива, семья Никсонов еще в 1987 году предвидела политический успех Трампа. В личном послании от 21 декабря 1987 года, начинавшемся обращением "Дорогой Дональд", Ричард Никсон передал мнение своей супруги Пат, которая после просмотра выступления Трампа на шоу Фила Донахью "предсказала, что, когда бы вы (Трамп – ред.) ни решили баллотироваться на пост президента, вы будете победителем!"
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. При этом президент США сообщил журналистам в Белом доме, что лауреат лично звонила ему и заявила, что принимает награду в его честь, поскольку считает, что именно он достоин этой премии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Трамп предложил открыть вашингтонские музеи
Вчера, 21:34
 
В миреСШАИзраильПерсидский заливДональд ТрампРичард НиксонФил Донахью
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала