Трамп получил премию "Архитектор мира"

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Фонд Ричарда Никсона удостоил президента США Дональда Трампа премии "Архитектор мира" за 2025-2026 годы.
"Внешняя политика президента Трампа "Америка прежде всего" основана на активной личной дипломатии в сочетании с философией мира через силу. Результаты были просто невероятными с точки зрения количества прекращений огня и мирных соглашений, которых он достиг по всему миру," – говорится в заявлении фонда в социальной сети Х.
Фонд отметил следующие внешнеполитические достижения Трампа: посредничество в заключении Авраамовых соглашений по нормализации отношений Израиля с соседями, урегулирование кризиса в Персидском заливе и организацию перемирий в многочисленных конфликтных зонах, а также заключение мирного соглашения по Газе, предусматривающего освобождение всех израильских заложников и создание основ для стабильного урегулирования на Ближнем Востоке.
Согласно рассекреченному письму из Национального архива, семья Никсонов еще в 1987 году предвидела политический успех Трампа. В личном послании от 21 декабря 1987 года, начинавшемся обращением "Дорогой Дональд", Ричард Никсон передал мнение своей супруги Пат, которая после просмотра выступления Трампа на шоу Фила Донахью "предсказала, что, когда бы вы (Трамп – ред.) ни решили баллотироваться на пост президента, вы будете победителем!"
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. При этом президент США сообщил журналистам в Белом доме, что лауреат лично звонила ему и заявила, что принимает награду в его честь, поскольку считает, что именно он достоин этой премии.
Трамп предложил открыть вашингтонские музеи
Вчера, 21:34