Трамп заявил, что давление радикалов сделало Шумера "чокнутым"
Трамп заявил, что давление радикалов сделало Шумера "чокнутым" - РИА Новости, 22.10.2025
Трамп заявил, что давление радикалов сделало Шумера "чокнутым"
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер стал "чокнутым" из-за давления со стороны радикального крыла демпартии. РИА Новости, 22.10.2025
