00:57 22.10.2025
Трамп заявил, что давление радикалов сделало Шумера "чокнутым"
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер стал "чокнутым" из-за давления со стороны радикального крыла демпартии. РИА Новости, 22.10.2025
в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, чак шумер
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Чак Шумер
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер стал "чокнутым" из-за давления со стороны радикального крыла демпартии.
"Я думаю, он уже психически не в себе. Его задавили молодые радикальные безумцы и, как мне кажется, Чак Шумер - чокнутый", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, являются ли демократы партией кандидата на пост мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, а не Шумера.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп рассказал, что сделает с компенсацией от минюста за дела против него
