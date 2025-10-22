Трамп рассказал, что сделает с компенсацией от минюста за дела против него

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если получит компенсацию от минюста за дела против него, то отдаст ее на благотворительность.
"Всё, что я знаю, это то, что они будут должны мне много денег, но я ищу не деньги, я бы отдал их на благотворительность", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли он требует от минюста 230 миллионов долларов.
Ранее о требованиях Трампа сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. Газета пишет, что Трамп подал две административные жалобы - в конце 2023 года и летом 2024 года. В рамках первой Трамп требует возмещения ущерба за ряд предполагаемых нарушений его прав, включая расследование ФБР о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Во втором документе ФБР обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни Трампа из-за проведения обыска в его резиденции Мар-а-Лаго.
Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
