Трамп не введет пошлины против КНР из-за закупок нефти из России - РИА Новости, 22.10.2025
00:33 22.10.2025
Трамп не введет пошлины против КНР из-за закупок нефти из России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует вводить дополнительные пошлины против Китая в связи с закупками последним нефти из России. РИА Новости, 22.10.2025
экономика, китай, россия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Трамп не введет пошлины против КНР из-за закупок нефти из России

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует вводить дополнительные пошлины против Китая в связи с закупками последним нефти из России.
"Я хочу быть добрым по отношению к Китаю", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он введения пошлин против Пекина в связи с тем, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти для Китая.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп заявил, что Индия будет покупать меньше нефти из России
Заголовок открываемого материала