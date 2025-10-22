ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует вводить дополнительные пошлины против Китая в связи с закупками последним нефти из России.
Трамп не введет пошлины против КНР из-за закупок нефти из России
Трамп не введет пошлины против КНР из-за закупок нефти из России - РИА Новости, 22.10.2025
Трамп не введет пошлины против КНР из-за закупок нефти из России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует вводить дополнительные пошлины против Китая в связи с закупками последним нефти из России. РИА Новости, 22.10.2025
экономика
китай
россия
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
китай
россия
сша
Трамп не введет пошлины против КНР из-за закупок нефти из России
