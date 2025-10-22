Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп требует от минюста компенсацию за расследования против него
00:32 22.10.2025
СМИ: Трамп требует от минюста компенсацию за расследования против него
СМИ: Трамп требует от минюста компенсацию за расследования против него
Президент США Дональд Трамп требует, чтобы минюст выплатил ему около 230 миллионов долларов в качестве компенсации за расследования в отношении него, пишет... РИА Новости, 22.10.2025
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
фбр
сша
россия
вашингтон (штат)
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, фбр
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ФБР
СМИ: Трамп требует от минюста компенсацию за расследования против него

NYT: Трамп требует от минюста компенсацию за расследования против него

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требует, чтобы минюст выплатил ему около 230 миллионов долларов в качестве компенсации за расследования в отношении него, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Президент Трамп требует от министерства юстиции выплатить ему около 230 миллионов долларов в качестве компенсации за федеральные расследования в отношении него", - говорится в сообщении издания.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
WSJ просит суд отклонить иск Трампа против газеты
23 сентября, 03:04
Газета пишет, что Трамп подал две административные жалобы - в конце 2023 года и летом 2024 года.
В рамках первой жалобы, отмечает газета, Трамп требует возмещения ущерба за ряд предполагаемых нарушений его прав, включая расследование ФБР о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году.
Во втором документе ФБР обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни Трампа из-за проведения обыска в его резиденции Мар-а-Лаго.
Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Суд отклонил иск Трампа против New York Times
19 сентября, 19:08
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампФБР
 
 
