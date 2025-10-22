Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 22.10.2025
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта на Украине
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 22.10.2025
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт мог закончиться третьей мировой, но теперь будет урегулирован, потому что этого хотят российский... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
украина
сша
украина, в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта на Украине

Трамп: Путин и Зеленский хотят завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / John McDonnell
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт мог закончиться третьей мировой, но теперь будет урегулирован, потому что этого хотят российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский.
"Я думаю, Путин хочет, чтобы это закончилось, думаю, Зеленский хочет, чтобы это закончилось. Я думаю, это закончится", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, конфликт на Украине не влияет на США, поскольку происходит за океаном без участия американских военных.
"Это могло закончиться третьей мировой войной, это полностью вышло из-под контроля", - заявил Трамп, отметив, что ситуация изменилась с его победой на выборах президента.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп пообещал через два дня сказать, будет ли встреча с Путиным
00:16
 
Специальная военная операция на Украине Украина В мире США Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский
 
 
Версия 2023.1 Beta
