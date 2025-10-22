Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Индия будет покупать меньше нефти из России
00:18 22.10.2025
Трамп заявил, что Индия будет покупать меньше нефти из России
Трамп заявил, что Индия будет покупать меньше нефти из России - РИА Новости, 22.10.2025
Трамп заявил, что Индия будет покупать меньше нефти из России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия будет сокращать свои закупки нефти из России. РИА Новости, 22.10.2025
2025
Трамп заявил, что Индия будет покупать меньше нефти из России

Трамп: Индия будет покупать меньше нефти из России

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия будет сокращать свои закупки нефти из России.
"У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - ред.) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России... И, как вы знаете, они не будут закупать много нефти, они уже значительно сократили объемы и продолжают сокращать", - сказал Трамп журналистам.
Заголовок открываемого материала