https://ria.ru/20251022/tramp-2049729432.html
Трамп заявил, что Индия будет покупать меньше нефти из России
Трамп заявил, что Индия будет покупать меньше нефти из России - РИА Новости, 22.10.2025
Трамп заявил, что Индия будет покупать меньше нефти из России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия будет сокращать свои закупки нефти из России. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T00:18:00+03:00
2025-10-22T00:18:00+03:00
2025-10-22T00:18:00+03:00
в мире
индия
россия
сша
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_6630ef5d37544f4a56b32a12a5b5ce22.jpg
https://ria.ru/20251021/tramp-2049726854.html
индия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_300:0:2697:1798_1920x0_80_0_0_953c1ec4ad2f689286e4416c2d57347a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, сша, дональд трамп, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Трамп заявил, что Индия будет покупать меньше нефти из России
Трамп: Индия будет покупать меньше нефти из России