Трамп пообещал через два дня сказать, будет ли встреча с Путиным
Трамп пообещал через два дня сказать, будет ли встреча с Путиным - РИА Новости, 22.10.2025
Трамп пообещал через два дня сказать, будет ли встреча с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 2 дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T00:16:00+03:00
2025-10-22T00:16:00+03:00
2025-10-22T09:09:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
Трамп пообещал через два дня сказать, будет ли встреча с Путиным
