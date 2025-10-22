Рейтинг@Mail.ru
00:16 22.10.2025 (обновлено: 09:09 22.10.2025)
Трамп пообещал через два дня сказать, будет ли встреча с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 2 дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России... РИА Новости, 22.10.2025
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
Трамп пообещал через два дня сказать, будет ли встреча с Путиным

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 2 дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"В течение ближайших двух дней мы проинформируем вас о наших действиях", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о встрече с российским лидером.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Подготовка саммита России и США продолжается, заявил глава РФПИ
Вчера, 23:51
 
