Товарооборот между Подмосковьем и Узбекистаном вырос на 12% за 6 месяцев
Товарооборот между Подмосковьем и Узбекистаном вырос на 12% за 6 месяцев - РИА Новости, 22.10.2025
Товарооборот между Подмосковьем и Узбекистаном вырос на 12% за 6 месяцев
Товарооборот между Московской областью и Узбекистаном вырос на 12% за шесть месяцев 2025 года, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 22.10.2025
2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Товарооборот между Московской областью и Узбекистаном вырос на 12% за шесть месяцев 2025 года, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
"Мы сохраняем высокий темп. За шесть месяцев 2025 года товарооборот вырос еще на 12%", - сказал Воробьев на пленарном заседании II Совета регионов России и Узбекистана.
Губернатор также отметил, что на долю Подмосковья приходится около 8% всего товарооборота между Россией и Узбекистаном.
В ходе выступления Воробьев также напомнил, что товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан в 2024 году составил 833 миллиона долларов, это в два раза больше, чем в 2020 году.