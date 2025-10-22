Товарооборот между Подмосковьем и Узбекистаном вырос на 12% за 6 месяцев

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Товарооборот между Московской областью и Узбекистаном вырос на 12% за шесть месяцев 2025 года, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"Мы сохраняем высокий темп. За шесть месяцев 2025 года товарооборот вырос еще на 12%", - сказал Воробьев на пленарном заседании II Совета регионов России и Узбекистана.

Губернатор также отметил, что на долю Подмосковья приходится около 8% всего товарооборота между Россией и Узбекистаном.