Журналист высмеял призывы отправить "Томагавки" на Украину

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял призывы поставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября Трамп ясно дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас".
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву ракет Tomahawk нанесут ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД России Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине сильно навредит перспективам нормализации отношений России и США.