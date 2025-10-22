Рейтинг@Mail.ru
Журналист высмеял призывы отправить "Томагавки" на Украину - РИА Новости, 22.10.2025
15:46 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/tomahawk-2049872743.html
Журналист высмеял призывы отправить "Томагавки" на Украину
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял призывы поставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk.
2025-10-22T15:46:00+03:00
2025-10-22T15:46:00+03:00
Журналист Боуз иронично ответил на призывы отправить "Томагавки" Киеву

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял призывы поставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk.
"Пришлите бензин, помогите потушить пожар", — написал Боуз в ответ на пост Комитета Сената США по международным отношениям с призывом отправить ракеты Tomahawk Киеву, чтобы якобы "помочь закончить конфликт на Украине".
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому о поставках "Томагавков"
Вчера, 12:32
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября Трамп ясно дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас".
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву ракет Tomahawk нанесут ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД России Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине сильно навредит перспективам нормализации отношений России и США.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
Вчера, 06:56
 
