Задержанный за передачу данных о движении военной техники признал вину

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мужчина, задержанный в Алтайском крае по подозрению в передаче сведений о движении эшелонов с военной техникой в зону спецоперации, признался на видео от ФСБ, что осознавал последствия своих действий.
"Я работал и увидел, что по железной дороге двигались составы с военной техникой, и написал о том, что увидел, в Telegram-канал. Я предполагал, что эта техника шла на СВО, но, тем не менее, написал. Я понимал, что это может навредить", - сказал задержанный на видео.
Ранее ФСБ
сообщила, что гражданин РФ
, 1977 года рождения, был завербован представителем подконтрольной военной разведке Украины
запрещенной в РФ проукраинской террористической организации, на счета которой перечислял денежные средства, а также передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону проведения специальной военной операции.