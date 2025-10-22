Рейтинг@Mail.ru
Московский "Покровка. Театр" официально открывается после обновления
Культура
 
15:06 22.10.2025
Московский "Покровка. Театр" официально открывается после обновления
Московский "Покровка. Театр" официально открывается после обновления
Московский "Покровка. Театр" официально открывается 25 октября после масштабного обновления, сообщает пресс-служба труппы. РИА Новости, 22.10.2025
москва
сергей арцибашев
дина корзун
гитис
культура
москва
Новости
москва, сергей арцибашев, дина корзун, гитис
Москва, Сергей Арцибашев, Дина Корзун, ГИТИС, Культура
Московский "Покровка. Театр" официально открывается после обновления

В Москве 25 октября после обновления официально откроется "Покровка. Театр"

© Фото предоставлено "Покровка. Театр" Московский "Покровка. Театр"
 Московский Покровка. Театр - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото предоставлено "Покровка. Театр"
Московский "Покровка. Театр"
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Московский "Покровка. Театр" официально открывается 25 октября после масштабного обновления, сообщает пресс-служба труппы.
Специально для праздничного вечера команда театра подготовила насыщенную программу. Художественный руководитель театра Дмитрий Бикбаев проведет иммерсивную экскурсию по обновленному пространству театрального особняка, а артисты "Покровки" покажут постановку в жанре комедийного расследования "В поисках "Театра".
"Спектакль в формате капустника воплощает преемственность традиций и семейного уюта, свойственного нашему театру и рассказывает о знаковых событиях в истории "Покровка. Театр". С другой стороны, это интригующая постановка, где вместе с артистами всем гостям предстоит помочь детективному агентству "ГОРЕ ОТ УМА" в расследовании и разыскать пропавший столичный театр", – отмечает Дмитрий Бикбаев.
Театр на Покровке в 1991 году основал актер и театральный режиссер Сергей Арцибашев (1951-2015). Под его руководством труппа довольно быстро стала известна своими яркими актерскими работами и завоевала репутацию одного из самых интересных и нестандартных небольших московских театров. Многие постановки получили признание и публики, и профессионального сообщества, были отмечены наградами различных театральных фестивалей.
Летом 2025 года художественным руководителем был назначен молодой режиссер и продюсер Дмитрий Бикбаев. Именно с ним театр вступил в свой юбилейный 35-й сезон и получил новое название – "Покровка. Театр". Одновременно был сформулирован и манифест театра, определивший его миссию на сегодняшний день. Как и при Сергее Арцибашеве, основу репертуара составляет отечественная и зарубежная классика. Однако "Покровка. Театр" расширяет границы, становясь продюсерской площадкой и театральной резиденцией в центре столицы. Это подразумевает широту форматов, кросс-дисциплинарность, свободу эксперимента и формирование своего сообщества. К новому сезону был обновлен и особняк на улице Покровка, который труппа занимает многие годы. Полностью изменился и сайт театра, который стал современным по дизайну и удобным для зрителей.
35-й юбилейный сезон "Покровка. Театр" стартовал 8 октября со спектакля "Вечно живые", одну из ролей в котором сыграла актриса Дина Корзун (фильм "Страна глухих", сериал "Острые козырьки"). Актриса вернулась на сцену театра спустя почти 30 лет после того, как впервые вышла на нее в 1996 году. А 25 октября 2025 года состоится специальное мероприятие – уже официальное открытие театра после ремонта.
Дмитрия Бикбаева театральная молодежная Москва знает как создателя и руководителя успешного проекта "Арт-платформа" в Новом Манеже. Ему 37 лет, он зарекомендовал себя как менеджер больших проектов. Бикбаев также режиссер, выходит на сцену в качестве актера. В 2025 году он стал одним из победителей первого Всероссийского открытого конкурса по формированию кадрового резерва в театрах Москвы "Таланты". Финалисты (40 человек из 400 подавших заявки) проходили в течение двух месяцев обучение в ГИТИСе, стажировались на ведущих театральных площадках столицы и в итоге представили жюри собственные проекты. Благодаря победе Дмитрий Бикбаев возглавил "Покровку. Театр".
На сборе труппы в преддверии 35-го сезона в августе этого года новый худрук обозначил стратегию развития труппы. Из прежнего репертуара остается 18 спектаклей, и в этом сезоне зрителей ждут две премьеры: "Дубровский" по Пушкину (режиссер Сергей Посельский) и еще один спектакль, который поставит сам Бикбаев – название пока он не разглашает. Важным направлением станет возвращение в репертуар постановок основателя театра Сергея Арцибашева, в том виде, в котором они шли при жизни мастера. Речь идет, в том числе, о спектаклях "Женитьба" и "Горе от ума". Также заявлен совместный творческий проект с ГИТИСом.
Культура Москва Сергей Арцибашев Дина Корзун ГИТИС
 
 
