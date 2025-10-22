Московский "Покровка. Театр" официально открывается после обновления

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Московский "Покровка. Театр" официально открывается 25 октября после масштабного обновления, сообщает пресс-служба труппы.

Специально для праздничного вечера команда театра подготовила насыщенную программу. Художественный руководитель театра Дмитрий Бикбаев проведет иммерсивную экскурсию по обновленному пространству театрального особняка, а артисты "Покровки" покажут постановку в жанре комедийного расследования "В поисках "Театра".

"Спектакль в формате капустника воплощает преемственность традиций и семейного уюта, свойственного нашему театру и рассказывает о знаковых событиях в истории "Покровка. Театр". С другой стороны, это интригующая постановка, где вместе с артистами всем гостям предстоит помочь детективному агентству "ГОРЕ ОТ УМА" в расследовании и разыскать пропавший столичный театр", – отмечает Дмитрий Бикбаев.

Театр на Покровке в 1991 году основал актер и театральный режиссер Сергей Арцибашев (1951-2015). Под его руководством труппа довольно быстро стала известна своими яркими актерскими работами и завоевала репутацию одного из самых интересных и нестандартных небольших московских театров. Многие постановки получили признание и публики, и профессионального сообщества, были отмечены наградами различных театральных фестивалей.

Летом 2025 года художественным руководителем был назначен молодой режиссер и продюсер Дмитрий Бикбаев. Именно с ним театр вступил в свой юбилейный 35-й сезон и получил новое название – "Покровка. Театр". Одновременно был сформулирован и манифест театра, определивший его миссию на сегодняшний день. Как и при Сергее Арцибашеве, основу репертуара составляет отечественная и зарубежная классика. Однако "Покровка. Театр" расширяет границы, становясь продюсерской площадкой и театральной резиденцией в центре столицы. Это подразумевает широту форматов, кросс-дисциплинарность, свободу эксперимента и формирование своего сообщества. К новому сезону был обновлен и особняк на улице Покровка, который труппа занимает многие годы. Полностью изменился и сайт театра, который стал современным по дизайну и удобным для зрителей.

35-й юбилейный сезон "Покровка. Театр" стартовал 8 октября со спектакля "Вечно живые", одну из ролей в котором сыграла актриса Дина Корзун (фильм "Страна глухих", сериал "Острые козырьки"). Актриса вернулась на сцену театра спустя почти 30 лет после того, как впервые вышла на нее в 1996 году. А 25 октября 2025 года состоится специальное мероприятие – уже официальное открытие театра после ремонта.

Дмитрия Бикбаева театральная молодежная Москва знает как создателя и руководителя успешного проекта "Арт-платформа" в Новом Манеже. Ему 37 лет, он зарекомендовал себя как менеджер больших проектов. Бикбаев также режиссер, выходит на сцену в качестве актера. В 2025 году он стал одним из победителей первого Всероссийского открытого конкурса по формированию кадрового резерва в театрах Москвы "Таланты". Финалисты (40 человек из 400 подавших заявки) проходили в течение двух месяцев обучение в ГИТИСе, стажировались на ведущих театральных площадках столицы и в итоге представили жюри собственные проекты. Благодаря победе Дмитрий Бикбаев возглавил "Покровку. Театр".