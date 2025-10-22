Рейтинг@Mail.ru
Новгородский депутат привезла из зоны СВО обломки американских ракет - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/svo-2049911931.html
Новгородский депутат привезла из зоны СВО обломки американских ракет
Новгородский депутат привезла из зоны СВО обломки американских ракет - РИА Новости, 22.10.2025
Новгородский депутат привезла из зоны СВО обломки американских ракет
Вице-председатель Новгородской областной думы Ольга Борисова привезла части американских ракет, которые были сбиты в зоне СВО российскими ПВО, они станут... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:18:00+03:00
2025-10-22T18:18:00+03:00
новгородская областная дума
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049910920_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_522452da1d39f294c309b807cc309643.jpg
https://ria.ru/20250609/oblduma-2021838111.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049910920_139:0:1099:720_1920x0_80_0_0_4e9123f5077b697684958aa62dc9fe65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская областная дума, происшествия
Новгородская областная Дума, Происшествия
Новгородский депутат привезла из зоны СВО обломки американских ракет

Новгородский депутат привезла из зоны СВО обломки американских ракет для музеев

© Фото : Новгородская областная Дума/TelegramЗаместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова привезла части американских ракет, которые были сбиты в зоне СВО
Заместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова привезла части американских ракет, которые были сбиты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Новгородская областная Дума/Telegram
Заместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова привезла части американских ракет, которые были сбиты в зоне СВО
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Вице-председатель Новгородской областной думы Ольга Борисова привезла части американских ракет, которые были сбиты в зоне СВО российскими ПВО, они станут экспонатами для муниципальных музеев, сообщает пресс-служба облдумы в своём Telegram-канале.
Как уточняет пресс-служба, в муниципальных музеях региона создаются залы, посвященные СВО. В них будут проводится уроки мужества для школьников и встречи с участниками специальной военной операции.
"Заместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова, которая недавно вернулась из очередной гуманитарной поездки в зону СВО, привезла части американских ракет. Ракеты были сбиты нашими военными войск ПВО. По просьбе глав Шимского и Солецкого округов обломки ракет будут размещены в местных музеях", - говорится в сообщении.
По словам Борисовой, по мере возможности она будет помогать и другим музеям региона.
"Когда реально видишь эти экспонаты, можно представить, какой силой обладает это оружие и сколько разрушений, сколько беды они могут принести", - приводит пресс-служба облдумы слова Борисовой.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Новгородской области рассказали о выплатах для участников СВО
9 июня, 16:58
 
Новгородская областная ДумаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала