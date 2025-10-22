Новгородский депутат привезла из зоны СВО обломки американских ракет

Заместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова привезла части американских ракет, которые были сбиты в зоне СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Вице-председатель Новгородской областной думы Ольга Борисова привезла части американских ракет, которые были сбиты в зоне СВО российскими ПВО, они станут экспонатами для муниципальных музеев, сообщает пресс-служба облдумы в своём Telegram-канале.

Как уточняет пресс-служба, в муниципальных музеях региона создаются залы, посвященные СВО. В них будут проводится уроки мужества для школьников и встречи с участниками специальной военной операции.

"Заместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова, которая недавно вернулась из очередной гуманитарной поездки в зону СВО, привезла части американских ракет. Ракеты были сбиты нашими военными войск ПВО. По просьбе глав Шимского и Солецкого округов обломки ракет будут размещены в местных музеях", - говорится в сообщении.

По словам Борисовой, по мере возможности она будет помогать и другим музеям региона.