Адвокат готовит обращение для отправки Иванова штурмовиком в зону СВО - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 22.10.2025
Адвокат готовит обращение для отправки Иванова штурмовиком в зону СВО
Адвокат готовит обращение для отправки Иванова штурмовиком в зону СВО
Адвокат готовит обращение для отправки Иванова штурмовиком в зону СВО

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыТимур Иванов
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Тимур Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Осужденный за хищения экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов хотел бы отправиться штурмовиком в зону СВО, соответствующее обращение в комендатуру будет подано до конца октября, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Мы сейчас готовим обращение в военную комендатуру Москвы, в котором будет указано, что Тимур Иванов готов пройти медкомиссию и отправиться в зону проведения спецоперации, (служить – ред.) в составе штурмового подразделения. Обращение будет отправлено до конца месяца", - сказал собеседник агентства.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Давшие показания на Попова фигуранты дела о хищениях недовольны приговорами
29 августа, 05:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваТимур ИвановМосковский городской судПроисшествия
 
 
