Адвокат готовит обращение для отправки Иванова штурмовиком в зону СВО
Осужденный за хищения экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов хотел бы отправиться штурмовиком в зону СВО, соответствующее обращение в комендатуру будет подано... РИА Новости, 22.10.2025
