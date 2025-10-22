Адвокат готовит обращение для отправки Иванова штурмовиком в зону СВО

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Осужденный за хищения экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов хотел бы отправиться штурмовиком в зону СВО, соответствующее обращение в комендатуру будет подано до конца октября, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.