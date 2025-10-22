Волонтеры из Саратовской области отправили бойцам СВО домашние заготовки

САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости. Волонтеры Саратовской области отправили бойцам в зону специальной военной операции домашние заготовки, продолжают вязать теплые носки, маскировочные сети, масккостюмы "Леший" и антидроновые одеяла, сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

"Из Самойловского района защитникам передали около 100 банок домашней заготовки. Неравнодушные жители и специалисты комплексного центра соцобслуживания собрали посылки с соленьями, вареньем и компотами, сушеными фруктами, соленым салом и свежими овощами", - рассказали в минтруда.

"Серебряные" волонтеры из Пугачевского района, по данным ведомства, отправили на передовую домашнюю консервацию, сладости и теплые носки. От Дергачевского района защитникам собрали зимние заготовки, яблоки, картошку, медикаменты, предметы гигиены и теплые вещи. Из Новобурасского района отправили партию гуманитарной помощи с маскировочными сетями и заправкой для рассольника.

По информации областного министерства, рукодельницы из Балаковского района каждый день плетут "Сети для СВОих" и поддерживает ребят на передовой вязаными талисманами. Ребята из клуба юных волонтеров "Я патриот!" Лысогорского района вместе с матерями участников СВО готовят для отправки пакеты ароматного чая с травами и свои рисунки.