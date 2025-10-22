Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из Саратовской области отправили бойцам СВО домашние заготовки - РИА Новости, 22.10.2025
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:50 22.10.2025
Волонтеры из Саратовской области отправили бойцам СВО домашние заготовки
Волонтеры из Саратовской области отправили бойцам СВО домашние заготовки - РИА Новости, 22.10.2025
Волонтеры из Саратовской области отправили бойцам СВО домашние заготовки
Волонтеры Саратовской области отправили бойцам в зону специальной военной операции домашние заготовки, продолжают вязать теплые носки, маскировочные сети,... РИА Новости, 22.10.2025
Волонтеры из Саратовской области отправили бойцам СВО домашние заготовки

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости. Волонтеры Саратовской области отправили бойцам в зону специальной военной операции домашние заготовки, продолжают вязать теплые носки, маскировочные сети, масккостюмы "Леший" и антидроновые одеяла, сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
"Из Самойловского района защитникам передали около 100 банок домашней заготовки. Неравнодушные жители и специалисты комплексного центра соцобслуживания собрали посылки с соленьями, вареньем и компотами, сушеными фруктами, соленым салом и свежими овощами", - рассказали в минтруда.
В Пензе плетут маскировочные костюмы и вяжут носки для участников СВО
20 октября, 17:29
20 октября, 17:29
"Серебряные" волонтеры из Пугачевского района, по данным ведомства, отправили на передовую домашнюю консервацию, сладости и теплые носки. От Дергачевского района защитникам собрали зимние заготовки, яблоки, картошку, медикаменты, предметы гигиены и теплые вещи. Из Новобурасского района отправили партию гуманитарной помощи с маскировочными сетями и заправкой для рассольника.
По информации областного министерства, рукодельницы из Балаковского района каждый день плетут "Сети для СВОих" и поддерживает ребят на передовой вязаными талисманами. Ребята из клуба юных волонтеров "Я патриот!" Лысогорского района вместе с матерями участников СВО готовят для отправки пакеты ароматного чая с травами и свои рисунки.
"Активистки клуба "Кому за 60" из Турковского района участвуют в изготовлении маскировочных костюмов "Леший". Растет количество участников, которые быстро осваивают технологию плетения. Кроме того, женщины не останавливаются на достигнутом и придумывают новые изделия: шьют антидроновые одеяла, а также изготовили макет по раскройке, начали сборку и пошив поясничных поясов", - добавили в министерстве.
Депутаты из Иркутской области доставили в зону СВО гуманитарный груз
