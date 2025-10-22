https://ria.ru/20251022/svo-2049907055.html
Волонтеры из Саратовской области отправили бойцам СВО домашние заготовки
Волонтеры из Саратовской области отправили бойцам СВО домашние заготовки - РИА Новости, 22.10.2025
Волонтеры из Саратовской области отправили бойцам СВО домашние заготовки
Волонтеры Саратовской области отправили бойцам в зону специальной военной операции домашние заготовки, продолжают вязать теплые носки, маскировочные сети,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:50:00+03:00
2025-10-22T17:50:00+03:00
2025-10-22T17:50:00+03:00
надежные люди
саратовская область
самойловский район
пугачевский район
САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости. Волонтеры Саратовской области отправили бойцам в зону специальной военной операции домашние заготовки, продолжают вязать теплые носки, маскировочные сети, масккостюмы "Леший" и антидроновые одеяла, сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
"Из Самойловского района защитникам передали около 100 банок домашней заготовки. Неравнодушные жители и специалисты комплексного центра соцобслуживания собрали посылки с соленьями, вареньем и компотами, сушеными фруктами, соленым салом и свежими овощами", - рассказали в минтруда.
"Серебряные" волонтеры из Пугачевского района, по данным ведомства, отправили на передовую домашнюю консервацию, сладости и теплые носки. От Дергачевского района защитникам собрали зимние заготовки, яблоки, картошку, медикаменты, предметы гигиены и теплые вещи. Из Новобурасского района отправили партию гуманитарной помощи с маскировочными сетями и заправкой для рассольника.
По информации областного министерства, рукодельницы из Балаковского района каждый день плетут "Сети для СВОих" и поддерживает ребят на передовой вязаными талисманами. Ребята из клуба юных волонтеров "Я патриот!" Лысогорского района вместе с матерями участников СВО готовят для отправки пакеты ароматного чая с травами и свои рисунки.
"Активистки клуба "Кому за 60" из Турковского района участвуют в изготовлении маскировочных костюмов "Леший". Растет количество участников, которые быстро осваивают технологию плетения. Кроме того, женщины не останавливаются на достигнутом и придумывают новые изделия: шьют антидроновые одеяла, а также изготовили макет по раскройке, начали сборку и пошив поясничных поясов", - добавили в министерстве.