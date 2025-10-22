ВС России зачистили крупный район на правом берегу реки Янчур

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские военные в ходе освобождения Павловки в Запорожской области зачистили крупный район обороны противника на правом берегу реки Янчур, сообщило Минобороны РФ.

"Военнослужащие штурмовых подразделений 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" взяли под контроль населенный пункт Павловка Запорожской области. В результате уверенных и решительных действий дальневосточники зачистили крупный район обороны противника на правом берегу реки Янчур общей площадью более пяти квадратных километров, установив в населенном пункте Павловка государственные флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении.