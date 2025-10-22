Рейтинг@Mail.ru
ВС России зачистили крупный район на правом берегу реки Янчур - РИА Новости, 22.10.2025
15:59 22.10.2025
ВС России зачистили крупный район на правом берегу реки Янчур
ВС России зачистили крупный район на правом берегу реки Янчур
Российские военные в ходе освобождения Павловки в Запорожской области зачистили крупный район обороны противника на правом берегу реки Янчур, сообщило... РИА Новости, 22.10.2025
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, россия
ВС России зачистили крупный район на правом берегу реки Янчур

© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские военные в ходе освобождения Павловки в Запорожской области зачистили крупный район обороны противника на правом берегу реки Янчур, сообщило Минобороны РФ.
Ранее в среду ведомство сообщало, что бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области.
"Военнослужащие штурмовых подразделений 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" взяли под контроль населенный пункт Павловка Запорожской области. В результате уверенных и решительных действий дальневосточники зачистили крупный район обороны противника на правом берегу реки Янчур общей площадью более пяти квадратных километров, установив в населенном пункте Павловка государственные флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
