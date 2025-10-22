Рейтинг@Mail.ru
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 22.10.2025
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, танк, бронемашину, станцию РЭБ и склад горючего, сообщило в среду...
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
запорожская область
херсонская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, танк, бронемашину, станцию РЭБ и склад горючего, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
