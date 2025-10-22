https://ria.ru/20251022/svo-2049820055.html
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, танк, бронемашину, станцию РЭБ и склад горючего, сообщило в среду... РИА Новости, 22.10.2025
запорожская область
херсонская область
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действия войск "Днепр"