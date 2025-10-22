https://ria.ru/20251022/svo-2049819598.html
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2025
