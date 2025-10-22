Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 22.10.2025
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки уничтожили свыше 520 военнослужащих ВСУ и бронеавтомобиль HMMWV производства США в Донецкой Народной РИА Новости, 22.10.2025
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 520 боевиков в зоне действия войск "Центр"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки уничтожили свыше 520 военнослужащих ВСУ и бронеавтомобиль HMMWV производства США в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Кучеров Яр, Николайполье, Торецкое, Белицкое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
