Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки уничтожили свыше 520 военнослужащих ВСУ и бронеавтомобиль HMMWV производства США в Донецкой Народной РИА Новости, 22.10.2025
Войска "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 520 боевиков в зоне действия войск "Центр"