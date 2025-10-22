Силуанов рассказал о поддержке участников СВО и их семей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Участники специальной военной операции (СВО) и их семьи при любых обстоятельствах будут обеспечены средствами, это является приоритетом Минфина, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в I чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы.
"Такая уверенность есть, и такая уверенность должна у вас быть, и у нас есть, поскольку при любых обстоятельствах семьи участников специальной военной операции в полном объёме, это наш приоритет, подчеркну, будут обеспечены необходимы финансированием. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено более 13 миллиардов рублей", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, обеспечит ли бюджет РФ все необходимое финансирование этого направления, и есть ли уверенность в том, что ни один защитник или член семьи не столкнётся с проблемами недофинансирования.
