Силуанов рассказал о поддержке участников СВО и их семей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Участники специальной военной операции (СВО) и их семьи при любых обстоятельствах будут обеспечены средствами, это является приоритетом Минфина, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в I чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы.