Участники СВО изучили экономику и побывали на заводе под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Второй образовательный модуль программы "Герои Южного Урала", где 60 участников специальной военной операции изучали экономику, налоги и посетили промышленные предприятия, завершился в Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"В Челябинской области завершился второй образовательный модуль программы "Герои Южного Урала". Шестьдесят участников СВО в течение десяти дней изучали основы экономической, бюджетной, промышленной, аграрной политики и налоговой системы. Программа включала и практические тренинги по ораторскому искусству и эмоциональному интеллекту", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что участники познакомились с опытом работы главы муниципалитета, перспективами развития туризма в регионе, посетили промышленные предприятия.

Глава региона отметил, что по итогу все успешно сдали итоговый экзамен. "Самое ценное — отзывы участников нашей программы. Они очень позитивные. Ребята учатся не "для галочки". Им важно быть востребованными, продолжить служение России. И мы им в этом максимально помогаем", - добавил Текслер.

По данным министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, региональный министр промышленности Михаил Кнауб прочитал участникам программы лекции об истории, развитии и новейших достижениях промышленного комплекса региона. Также ветераны СВО побывали с экскурсией на миасском автозаводе "Урал", где им показали главный конвейер и новый сборочный цех предприятия, ознакомив с основными этапами производства.

"Участники программы – люди, готовые брать на себя ответственность и принимать сложные решения в непростые времена. С 2022 года мы решаем множество задач, связанных с импортозамещением и обеспечением технологического суверенитета. И сейчас очень нужна та жизненная позиция, которую проявляют коллеги, проходящие стажировку. Для них выступают с лекциями по своим темам руководители различных исполнительных органов Челябинской области, в том числе заместители губернатора, сам губернатор принимает активное участие. Мы стараемся донести свои знания и опыт, рассказать, какими инструментами пользуемся, какие есть возможности и где сегодня можно и нужно проявить себя", – цитирует пресс-служба министерства промышленности региона слова Кнауба.

Участник программы "Герои Южного Урала" Олег Курсанин отметил, что обучающая программа комплексно и системно выстроена так, чтобы дать участникам сильную базу. "В ходе первого модуля, где мы изучали государственное муниципальное управление, я побывал в региональном Фонде развития промышленности. Это оператор федерального проекта "Производительность труда" на Южном Урале. Меня очень заинтересовали теория непрерывных улучшений и бережливые технологии. А во время экскурсии я увидел, как они внедряются на практике и к каким результатам это приводит. Промышленность поднимает экономику, поэтому я планирую продолжить работу именно в этой сфере и очень благодарен моему наставнику за то, что он помогает, подсказывает, в каком направлении двигаться, и делится своим опытом", – цитирует пресс-служба слова Курсанина.

Еще один участник обучения Нина Беляева отметила, что второй модуль обучения проходил в красивом месте – на озере Тургояк. "Мы прошли очень интересные темы, были замечательные лекторы, лекции. Нам удалось напрямую задать вопросы тем людям, которые осуществляют государственное управление в нашем регионе", - сказала она.