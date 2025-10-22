Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО изучили экономику и побывали на заводе под Челябинском
Челябинская область
 
11:22 22.10.2025
Участники СВО изучили экономику и побывали на заводе под Челябинском
Участники СВО изучили экономику и побывали на заводе под Челябинском - РИА Новости, 22.10.2025
Участники СВО изучили экономику и побывали на заводе под Челябинском
Второй образовательный модуль программы "Герои Южного Урала", где 60 участников специальной военной операции изучали экономику, налоги и посетили промышленные... РИА Новости, 22.10.2025
челябинская область
челябинская область
россия
алексей текслер
фонд развития промышленности
челябинская область, россия, алексей текслер, фонд развития промышленности
Челябинская область, Челябинская область, Россия, Алексей Текслер, Фонд развития промышленности
Участники СВО изучили экономику и побывали на заводе под Челябинском

60 участников СВО изучили экономику и посетили заводы под Челябинском

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Второй образовательный модуль программы "Герои Южного Урала", где 60 участников специальной военной операции изучали экономику, налоги и посетили промышленные предприятия, завершился в Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"В Челябинской области завершился второй образовательный модуль программы "Герои Южного Урала". Шестьдесят участников СВО в течение десяти дней изучали основы экономической, бюджетной, промышленной, аграрной политики и налоговой системы. Программа включала и практические тренинги по ораторскому искусству и эмоциональному интеллекту", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что участники познакомились с опытом работы главы муниципалитета, перспективами развития туризма в регионе, посетили промышленные предприятия.
Глава региона отметил, что по итогу все успешно сдали итоговый экзамен. "Самое ценное — отзывы участников нашей программы. Они очень позитивные. Ребята учатся не "для галочки". Им важно быть востребованными, продолжить служение России. И мы им в этом максимально помогаем", - добавил Текслер.
По данным министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, региональный министр промышленности Михаил Кнауб прочитал участникам программы лекции об истории, развитии и новейших достижениях промышленного комплекса региона. Также ветераны СВО побывали с экскурсией на миасском автозаводе "Урал", где им показали главный конвейер и новый сборочный цех предприятия, ознакомив с основными этапами производства.
"Участники программы – люди, готовые брать на себя ответственность и принимать сложные решения в непростые времена. С 2022 года мы решаем множество задач, связанных с импортозамещением и обеспечением технологического суверенитета. И сейчас очень нужна та жизненная позиция, которую проявляют коллеги, проходящие стажировку. Для них выступают с лекциями по своим темам руководители различных исполнительных органов Челябинской области, в том числе заместители губернатора, сам губернатор принимает активное участие. Мы стараемся донести свои знания и опыт, рассказать, какими инструментами пользуемся, какие есть возможности и где сегодня можно и нужно проявить себя", – цитирует пресс-служба министерства промышленности региона слова Кнауба.
Участник программы "Герои Южного Урала" Олег Курсанин отметил, что обучающая программа комплексно и системно выстроена так, чтобы дать участникам сильную базу. "В ходе первого модуля, где мы изучали государственное муниципальное управление, я побывал в региональном Фонде развития промышленности. Это оператор федерального проекта "Производительность труда" на Южном Урале. Меня очень заинтересовали теория непрерывных улучшений и бережливые технологии. А во время экскурсии я увидел, как они внедряются на практике и к каким результатам это приводит. Промышленность поднимает экономику, поэтому я планирую продолжить работу именно в этой сфере и очень благодарен моему наставнику за то, что он помогает, подсказывает, в каком направлении двигаться, и делится своим опытом", – цитирует пресс-служба слова Курсанина.
Еще один участник обучения Нина Беляева отметила, что второй модуль обучения проходил в красивом месте – на озере Тургояк. "Мы прошли очень интересные темы, были замечательные лекторы, лекции. Нам удалось напрямую задать вопросы тем людям, которые осуществляют государственное управление в нашем регионе", - сказала она.
Курс обучения по программе "Герои Южного Урала" рассчитан на один календарный год и проходит по программе профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление". По итогам освоения программы участникам выдается диплом государственного образца.
Челябинская область, Россия, Алексей Текслер, Фонд развития промышленности
 
 
