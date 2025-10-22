Рейтинг@Mail.ru
Подразделение ФСБ уничтожило две диверсионные группы ВСУ - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 22.10.2025 (обновлено: 08:27 22.10.2025)
Подразделение ФСБ уничтожило две диверсионные группы ВСУ
Подразделение ФСБ уничтожило две диверсионные группы ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
т-80
безопасность, россия, константиновка, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, т-80
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Т-80
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на окраинах Константиновки, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России во взаимодействии с четырьмя ОМСБР (отдельными мотострелковыми бригадами - ред.) Южного военного округа ведёт охоту на украинских диверсантов на константиновском направлении. Бойцы ФСБ выследили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, направлявшихся в сторону Дзержинска, которые пытались укрыться в блиндажах", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что кроме этого был уничтожен замаскированный вражеский танк Т-80 вместе с экипажем, обнаруженный в ходе доразведки прилегающей местности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
