Подразделение ФСБ уничтожило две диверсионные группы ВСУ
Подразделение ФСБ уничтожило две диверсионные группы ВСУ - РИА Новости, 22.10.2025
Подразделение ФСБ уничтожило две диверсионные группы ВСУ
Подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на окраинах Константиновки, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T08:20:00+03:00
2025-10-22T08:20:00+03:00
2025-10-22T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
т-80
россия
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Подразделение ФСБ уничтожило две диверсионные группы ВСУ
Подразделение ФСБ уничтожило две диверсионные группы ВСУ в районе Константиновки