В Израиле опознали тела еще двух заложников ХАМАС
В Израиле опознали тела еще двух заложников ХАМАС
2025-10-22T09:15:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В Израиле опознали тела еще двух заложников ХАМАС
Израильские судмедэксперты опознали тела еще двух освобожденных ХАМАС заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тела еще двух заложников, которые были возвращены палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила в среду канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
“После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля
и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семьям заложников Арье (Залмана) Залмановича и Тамира Адара, что их тела возвращены в Израиль и процедура опознания завершена”, - говорится в сообщении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.