В Израиле опознали тела еще двух заложников ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тела еще двух заложников, которые были возвращены палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила в среду канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

“После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семьям заложников Арье (Залмана) Залмановича и Тамира Адара, что их тела возвращены в Израиль и процедура опознания завершена”, - говорится в сообщении.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.