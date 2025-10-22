Рейтинг@Mail.ru
ВС России принял иск о признание дочки ФБК* террористической организацией
19:58 22.10.2025
ВС России принял иск о признание дочки ФБК* террористической организацией
Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании террористической организацией американской "дочки" "Фонда борьбы с коррупцией"*
ВС России принял иск о признание дочки ФБК* террористической организацией

ВС России принял иск о признание ACF Inc террористической организацией

Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании террористической организацией американской "дочки" "Фонда борьбы с коррупцией"*, рассмотрение назначено на 27 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Верховный Суд России принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, "Фонд борьбы с коррупцией*, Инк.") террористической организацией. Рассмотрение назначено на 27 ноября", - говорится в сообщении суда.

*Признан в России экстремистским и ликвидирован
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
