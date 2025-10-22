Рейтинг@Mail.ru
Экс-судье из Новосибирской области вынесли приговор - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/sud-2049917140.html
Экс-судье из Новосибирской области вынесли приговор
Экс-судье из Новосибирской области вынесли приговор - РИА Новости, 22.10.2025
Экс-судье из Новосибирской области вынесли приговор
Хорошевский суд Москвы приговорил к году принудительных работ экс-судью 4-го судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области Елену... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:51:00+03:00
2025-10-22T18:51:00+03:00
происшествия
москва
россия
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20251022/sud-2049779279.html
москва
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, новосибирская область
Происшествия, Москва, Россия, Новосибирская область
Экс-судье из Новосибирской области вынесли приговор

Экс-судью из Новосибирской области приговорили к году принудительных работ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к году принудительных работ экс-судью 4-го судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области Елену Мазалову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной инстанции.
"Приговором Хорошёвского районного суда города Москвы Мазалова Елена Владимировна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. В соответствии со ст. 53.1 УК РФ суд заменил назначенное наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства", - рассказали в пресс-службе.
Суд установил, что Мазалова, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, убедила потерпевшего передать ей денежные средства в качестве займа в размере более 500 тысяч рублей, возвращать деньги она не планировала.
Гражданский иск потерпевшего судом удовлетворен частично, уточнили в пресс-службе.
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Суд взыскал с экс-сенатора Шпигеля долги по коммунальным платежам
Вчера, 10:39
 
ПроисшествияМоскваРоссияНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала