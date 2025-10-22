Экс-судье из Новосибирской области вынесли приговор

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к году принудительных работ экс-судью 4-го судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области Елену Мазалову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной инстанции.

Суд установил, что Мазалова, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, убедила потерпевшего передать ей денежные средства в качестве займа в размере более 500 тысяч рублей, возвращать деньги она не планировала.