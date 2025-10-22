https://ria.ru/20251022/sud-2049917140.html
Экс-судье из Новосибирской области вынесли приговор
Экс-судье из Новосибирской области вынесли приговор - РИА Новости, 22.10.2025
Экс-судье из Новосибирской области вынесли приговор
Хорошевский суд Москвы приговорил к году принудительных работ экс-судью 4-го судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области Елену...
происшествия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к году принудительных работ экс-судью 4-го судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области Елену Мазалову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной инстанции.
"Приговором Хорошёвского районного суда города Москвы
Мазалова Елена Владимировна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ
, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. В соответствии со ст. 53.1 УК РФ суд заменил назначенное наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства", - рассказали в пресс-службе.
Суд установил, что Мазалова, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, убедила потерпевшего передать ей денежные средства в качестве займа в размере более 500 тысяч рублей, возвращать деньги она не планировала.
Гражданский иск потерпевшего судом удовлетворен частично, уточнили в пресс-службе.