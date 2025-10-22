Суд продлил арест мужчине, напавшему с ножом на полицейских в Москве

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил срок ареста Шеваргану Кунджумову, бросившему две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и напавшему с ножом на полицейских в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Кунджумову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц, до 27 ноября", - огласила решение судья Валентина Лебедева

Из озвученных в суде материалов дела следует, что Кунджумов признал вину, сам он не возражал против удовлетворения ходатайства о продлении ему срока ареста, коротко заявив об этом суду.

В августе столичный главк СК РФ сообщил, что на Щелковском шоссе в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ " Жилищник ", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Также выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство, ранее судим в том числе за совершение преступлений против общественной безопасности и госвласти.

Преображенский суд столицы в конце августа отправил Кунджумова в СИЗО.