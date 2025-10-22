https://ria.ru/20251022/sud-2049903825.html
Суд продлил арест мужчине, напавшему с ножом на полицейских в Москве
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил срок ареста Шеваргану Кунджумову, бросившему две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и напавшему с ножом на полицейских в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Кунджумову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц, до 27 ноября", - огласила решение судья Валентина Лебедева
.
Из озвученных в суде материалов дела следует, что Кунджумов признал вину, сам он не возражал против удовлетворения ходатайства о продлении ему срока ареста, коротко заявив об этом суду.
В августе столичный главк СК РФ
сообщил, что на Щелковском шоссе в Москве
мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник
", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Также выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова
и имеет российское гражданство, ранее судим в том числе за совершение преступлений против общественной безопасности и госвласти.
Преображенский суд столицы в конце августа отправил Кунджумова в СИЗО.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Кунджумов ранее был судим по нескольким статьям, в том числе за подготовку к теракту и незаконный оборот оружия. В 2019 году он был осужден почти на восемь лет лишения свободы.