17:35 22.10.2025
Суд продлил арест мужчине, напавшему с ножом на полицейских в Москве
происшествия, москва, россия, саратов, валентин лебедев, следственный комитет россии (ск рф), жилищник
Происшествия, Москва, Россия, Саратов, Валентин Лебедев, Следственный комитет России (СК РФ), Жилищник
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил срок ареста Шеваргану Кунджумову, бросившему две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и напавшему с ножом на полицейских в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Кунджумову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц, до 27 ноября", - огласила решение судья Валентина Лебедева.
Из озвученных в суде материалов дела следует, что Кунджумов признал вину, сам он не возражал против удовлетворения ходатайства о продлении ему срока ареста, коротко заявив об этом суду.
В августе столичный главк СК РФ сообщил, что на Щелковском шоссе в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Также выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство, ранее судим в том числе за совершение преступлений против общественной безопасности и госвласти.
Преображенский суд столицы в конце августа отправил Кунджумова в СИЗО.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Кунджумов ранее был судим по нескольким статьям, в том числе за подготовку к теракту и незаконный оборот оружия. В 2019 году он был осужден почти на восемь лет лишения свободы.
