В Москве будут судить членов группировки по обвинению в убийствах

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Второй западный военный окруженный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего военного Павла Христева и девяти членов его группировки, на счету которых, по версии следствия, убийства 15 человек и несколько покушений на убийство, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Павла Христева, девяти членов банды и заказчика убийств… Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жертвами банды Христева стали 15 человек, еще семеро выжили.

По версии следствия, бывший военнослужащий Павел Христев вместе с Артуром Козловым в 2000 году создали банду для заказных убийств. В ее состав вошли действующие и бывшие сотрудники силовых структур. В феврале 2000 года Христев и четверо сообщников пытались убить криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), но по ошибке застрелили его водителя.

Кроме того, полагает следствие, в марте 2002 года банда расправилась с советником министра путей сообщения Александром Фоминовым, а также с мэром Озерского района Владиславом Сащихиным с супругой, чей автомобиль был взорван. Позднее по заказу гендиректора компании "Консул" Ирины Егоровой был похищен и убит владелец фирмы Владимир Клюев, его сын, бухгалтер компании. На счету банды, считают следователи, убийства владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, его бухгалтера и троих предпринимателей.

В апреле 2003 года при попытке убить советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина был застрелен глава "Евротрансгаза" Тимофей Пономаренко. Позднее обвиняемые предприняли новую попытку убийства Ревзина, в результате которого он получил ранения.

Следствие также вменяет членам группировки то, что они незаконно хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и наркотические средства.

В марте 2020 года, как считает следствие, Христев создал новую вооруженную группу, которая совершила разбойное нападение на охотхозяйство в Калужской области , похитив имущество и оружие его владельца.