Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллина - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/sud-2049889553.html
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллина
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллина - РИА Новости, 22.10.2025
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллина
Мосгорсуд признал законным продление ареста замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о хищениях при строительстве фортификационных... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:45:00+03:00
2025-10-22T16:45:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
москва
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2aa9230c521c334da05cb43e7face887.jpg
https://ria.ru/20251021/sud-2049692268.html
https://ria.ru/20251021/sud-2049640481.html
белгородская область
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_373d4f2fcdeba88e2faa7e88712cb2c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, москва, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Белгородская область, Украина, Москва, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллина

Мосгорсуд оставил в СИЗО замгубернатора Белгородской области Зайнуллина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Московский городской суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Зайнуллину Рустэму Шаукатовичу оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова
Вчера, 19:45
Заседание прошло в закрытом режиме.
Вместе с ним суд оставил в СИЗО второго фигуранта Вячеслава Автономова.
Зайнуллин вступил в добровольческий отряд "Барс-Белгород" в октябре 2024 года, а спустя полтора месяца вернулся на пост заместителя губернатора.
В конце июня суд в Белгороде арестовал Зайнуллина по обвинению в мошенничестве на 32 миллионов рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее 4 миллионов рублей.
В начале октября Останкинский суд Москвы взыскал с Зайнуллина по иску Генпрокуратуры 925 миллионов рублей, вместе с ними ответчиками по иску проходили ещё пять человек и фирмы ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".
Зайнуллин занимает пост заместителя губернатора Белгородской области, является министром имущественных и земельных отношений.
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Суд продлил арест экс-замглавы московского метрополитена Дощатова
Вчера, 16:56
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаМоскваМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала