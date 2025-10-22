Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллина

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в суде.