Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллина

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Зайнуллину Рустэму Шаукатовичу оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.
Заседание прошло в закрытом режиме.
Вместе с ним суд оставил в СИЗО второго фигуранта Вячеслава Автономова.
Зайнуллин вступил в добровольческий отряд "Барс-Белгород" в октябре 2024 года, а спустя полтора месяца вернулся на пост заместителя губернатора.
В начале октября Останкинский суд Москвы взыскал с Зайнуллина по иску Генпрокуратуры 925 миллионов рублей, вместе с ними ответчиками по иску проходили ещё пять человек и фирмы ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".
Зайнуллин занимает пост заместителя губернатора Белгородской области, является министром имущественных и земельных отношений.