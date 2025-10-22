https://ria.ru/20251022/sud-2049877607.html
Директор компании "Восток" признала вину по делу об отравлении людей
Директор компании "Восток" признала вину по делу об отравлении людей - РИА Новости, 22.10.2025
Директор компании "Восток" признала вину по делу об отравлении людей
Директор компании ООО "Восток", продукцией которой отравились более 140 жителей Улан-Удэ, Марина Чимитова на суде признала свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
УЛАН-УДЭ, 22 окт - РИА Новости. Директор компании ООО "Восток", продукцией которой отравились более 140 жителей Улан-Удэ, Марина Чимитова на суде признала свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
В среду Железнодорожный суд Улан-Удэ
рассмотрел дело о массовом отравлении горожан.
"Да", - ответила Чимитова на вопрос судьи, считает ли она себя виновной.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес решение о запрете на 90 суток работы компании "Восток" - до 20 января 2026 года.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Представитель управления Роспотребнадзора
по Бурятии
ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, цех закрыли.
Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ
"Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", готовой продукцией которой отравились горожане, сообщал СУСК по Республике Бурятия.
Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Бурятии, на 22 октября количество заболевших увеличилось до 145, из них 79 детей, госпитализировано 76 человек, из них 47 детей.
Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в четверг начнут выписывать первых выздоровевших после отправления.