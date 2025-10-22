Рейтинг@Mail.ru
Директор компании "Восток" признала вину по делу об отравлении людей - РИА Новости, 22.10.2025
16:03 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/sud-2049877607.html
Директор компании "Восток" признала вину по делу об отравлении людей
Директор компании "Восток" признала вину по делу об отравлении людей - РИА Новости, 22.10.2025
Директор компании "Восток" признала вину по делу об отравлении людей
Директор компании ООО "Восток", продукцией которой отравились более 140 жителей Улан-Удэ, Марина Чимитова на суде признала свою вину, передает корреспондент РИА РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:03:00+03:00
2025-10-22T16:03:00+03:00
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
улан-удэ
республика бурятия
россия
происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Директор компании "Восток" признала вину по делу об отравлении людей

Директор компании "Восток" признала вину по делу об отравлении жителей Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 22 окт - РИА Новости. Директор компании ООО "Восток", продукцией которой отравились более 140 жителей Улан-Удэ, Марина Чимитова на суде признала свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
В среду Железнодорожный суд Улан-Удэ рассмотрел дело о массовом отравлении горожан.
"Да", - ответила Чимитова на вопрос судьи, считает ли она себя виновной.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес решение о запрете на 90 суток работы компании "Восток" - до 20 января 2026 года.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, цех закрыли.
Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", готовой продукцией которой отравились горожане, сообщал СУСК по Республике Бурятия.
Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Бурятии, на 22 октября количество заболевших увеличилось до 145, из них 79 детей, госпитализировано 76 человек, из них 47 детей.
Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в четверг начнут выписывать первых выздоровевших после отправления.
ПроисшествияУлан-УдэРеспублика БурятияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
