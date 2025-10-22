Суд в Улан-Удэ запретил работу компании "Восток" на 90 суток

УЛАН-УДЭ, 22 окт - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ в среду запретил на 90 суток работу компании "Восток" по делу о массовом отравлении горожан готовой продукцией, передает корреспондент РИА Новости.

"Признать ООО "Восток" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП Российской Федерации, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности ООО "Восток" по производству пищевой продукции... на срок 90 суток. Срок приостановления деятельности... исчислять с 7.00 часов утра 19 октября 2025 года по 20 января 2026 года", - огласил решение судья.

Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, цех закрыли.

Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", готовой продукцией которой отравились горожане, сообщал СУСК по Республике Бурятия.

Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Бурятии, на 22 октября количество заболевших увеличилось до 145, из них 79 детей, госпитализированы 76 человек, из них 47 детей.