Экс-мэра Салавата осудили за превышение полномочий

ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Суд приговорил бывшего мэра башкирского Салавата к трем годам лишения свободы за превышение полномочий при передаче систем электросетевого хозяйства в концессию, сообщает региональное СУСК РФ.

По данным следствия, в 2020 году глава Салавата в обход конкурсных процедур заключил с компанией "АвтоматизацияСистемыТехнологии" заведомо невыгодное концессионное соглашение о передаче прав владения и пользования городскими системами электросетевого хозяйства города. До этого они находились в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия "Электрические сети" Салавата. Следователи считают, что мужчина руководствовался корыстными и карьеристскими побуждениями, понимая экономическую нецелесообразность и неэффективность новых договоренностей.

"Бывший мэр города Салавата признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишил права занимать руководящие должности в органах госвласти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что осужденный взят под стражу в зале суда.