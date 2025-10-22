https://ria.ru/20251022/sud-2049822826.html
Экс-мэра Салавата осудили за превышение полномочий
ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Суд приговорил бывшего мэра башкирского Салавата к трем годам лишения свободы за превышение полномочий при передаче систем электросетевого хозяйства в концессию, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным следствия, в 2020 году глава Салавата
в обход конкурсных процедур заключил с компанией "АвтоматизацияСистемыТехнологии" заведомо невыгодное концессионное соглашение о передаче прав владения и пользования городскими системами электросетевого хозяйства города. До этого они находились в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия "Электрические сети" Салавата. Следователи считают, что мужчина руководствовался корыстными и карьеристскими побуждениями, понимая экономическую нецелесообразность и неэффективность новых договоренностей.
"Бывший мэр города Салавата признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишил права занимать руководящие должности в органах госвласти", - говорится в сообщении.
Уточняется, что осужденный взят под стражу в зале суда.
Мэром Салавата с мая 2020 года был Игорь Миронов, после возбуждения уголовного дела в 2023 году он был помещен под домашний арест, в августе 2024-го ему смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, вскоре он покинул свой пост.