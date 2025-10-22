Жителя Тульской области обвинили в осквернении памятника героям ВОВ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Житель Новомосковска Тульской области обвиняется в осквернении мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны, он предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
Уточняется, что 25 августа, находясь на территории мемориального комплекса "Парк Памяти и Славы города Новомосковска", пьяный 30-летний мужчина "справил нужду на противотанковую пушку, чем оскорбил память воинов, погибших в период Великой Отечественной войны".
"В прокуратуре города Новомосковска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Новомосковска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение расположенных на территории Российской Федерации мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны)", - сообщили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.