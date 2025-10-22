Жителя Тульской области обвинили в осквернении памятника героям ВОВ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Житель Новомосковска Тульской области обвиняется в осквернении мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны, он предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Уточняется, что 25 августа, находясь на территории мемориального комплекса "Парк Памяти и Славы города Новомосковска", пьяный 30-летний мужчина "справил нужду на противотанковую пушку, чем оскорбил память воинов, погибших в период Великой Отечественной войны".