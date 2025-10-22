Рейтинг@Mail.ru
Жителя Тульской области обвинили в осквернении памятника героям ВОВ - РИА Новости, 22.10.2025
12:02 22.10.2025
Жителя Тульской области обвинили в осквернении памятника героям ВОВ
Жителя Тульской области обвинили в осквернении памятника героям ВОВ - РИА Новости, 22.10.2025
Жителя Тульской области обвинили в осквернении памятника героям ВОВ
Житель Новомосковска Тульской области обвиняется в осквернении мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны, он предстанет перед судом,... РИА Новости, 22.10.2025
происшествия, новомосковск (тульская область), тульская область, россия
Происшествия, Новомосковск (Тульская область), Тульская область, Россия
Жителя Тульской области обвинили в осквернении памятника героям ВОВ

Жителя Новомосковска обвинили в осквернении мемориала участникам ВОВ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Житель Новомосковска Тульской области обвиняется в осквернении мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны, он предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
Уточняется, что 25 августа, находясь на территории мемориального комплекса "Парк Памяти и Славы города Новомосковска", пьяный 30-летний мужчина "справил нужду на противотанковую пушку, чем оскорбил память воинов, погибших в период Великой Отечественной войны".
"В прокуратуре города Новомосковска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Новомосковска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение расположенных на территории Российской Федерации мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны)", - сообщили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
