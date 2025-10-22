https://ria.ru/20251022/sud-2049793656.html
Суд оштрафовал Певчих* за отказ предоставить отчетность об иноагентах
Суд оштрафовал Певчих* за отказ предоставить отчетность об иноагентах
Зеленоградский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал Марию Певчих* за отказ предоставить отчетность об иноагентской деятельности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2025
москва
россия
Певчих оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ предоставить отчет об иноагентах