Суд оштрафовал Певчих* за отказ предоставить отчетность об иноагентах
11:31 22.10.2025
Суд оштрафовал Певчих* за отказ предоставить отчетность об иноагентах
Суд оштрафовал Певчих* за отказ предоставить отчетность об иноагентах
происшествия
москва
россия
мария певчих
москва
россия
происшествия, москва, россия, мария певчих
Происшествия, Москва, Россия, Мария Певчих
Суд оштрафовал Певчих* за отказ предоставить отчетность об иноагентах

Певчих оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ предоставить отчет об иноагентах

© соцсети Марии ПевчихМария Певчих
Мария Певчих - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© соцсети Марии Певчих
Мария Певчих. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал Марию Певчих* за отказ предоставить отчетность об иноагентской деятельности, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Певчих Мария Константиновна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.
Там уточнили, что суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
*Признана в России иноагентом
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Дудя* объявили в международный розыск
22 июля, 19:27
 
ПроисшествияМоскваРоссияМария Певчих
 
 
