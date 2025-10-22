Суд оштрафовал Певчих* за отказ предоставить отчетность об иноагентах

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал Марию Певчих* за отказ предоставить отчетность об иноагентской деятельности, сообщили РИА Новости в суде.

Там уточнили, что суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.