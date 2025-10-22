https://ria.ru/20251022/sud-2049790564.html
Суд взыскал с авиазавода "Прогресс" более ста миллионов рублей
Суд взыскал с авиазавода "Прогресс" более ста миллионов рублей - РИА Новости, 22.10.2025
Суд взыскал с авиазавода "Прогресс" более ста миллионов рублей
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Научно-производственного предприятия "Звезда" Московской области о взыскании задолженности свыше 100 миллионов РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:19:00+03:00
2025-10-22T11:19:00+03:00
2025-10-22T11:19:00+03:00
приморский край
московская область (подмосковье)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251020/bas-2048946143.html
https://ria.ru/20251020/arbitrazh-2049415408.html
приморский край
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Приморский край, Московская область (Подмосковье), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Суд взыскал с авиазавода "Прогресс" более ста миллионов рублей
Суд взыскал с завода "Прогресс" 100 млн руб за поставку продукции для вертолетов
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Научно-производственного предприятия "Звезда" Московской области о взыскании задолженности свыше 100 миллионов рублей за поставленную приморскому авиазаводу "Прогресс" продукцию для вертолетов К-52М, сообщает арбитраж.
Как следует из материалов дела, между истцом АО "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г. И. Северина" и ответчиком АО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина" был заключен договор во исполнение государственного контракта по государственному оборонному заказу в интересах министерства обороны РФ
на изготовление и поставку продукции для вертолетов типа К-52М.
"Ссылаясь на нарушение ответчиком условий оплаты, истец обратился в арбитражный суд Приморского края
с иском о взыскании основного долга в размере 93 384 203 рубля, а также неустойки в сумме 18 009 519 рублей с последующим начислением по день фактической оплаты. Установлено, что факт поставки товара подтверждается материалами дела, следовательно, у ответчика возникло обязательство по его оплате", - говорится в сообщении.
Ответчик по существу требование не оспорил и мотивированный отзыв в материалы дела не представил. Он указал, что обязательства по договору не исполнены, поскольку государственный заказчик не осуществил финансирование по государственному контракту, в рамках которого заключен этот договор, говорится в тексте решения суда.
"Суд первой инстанции признал исковые требования законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме", - сообщает арбитраж.
Решение может быть обжаловано через арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в арбитражный суд Дальневосточного округа.