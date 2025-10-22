США ввели ограничительные меры против "Лукойла" и "Роснефти"

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".
«
"Кроме того, (Минфин США. — Прим. ред.) вносит в санкционный список ряд дочерних компаний <...>, базирующихся в России", — говорится в заявлении ведомства.
При этом до 21 ноября проведение операций c компаниями разрешается в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности из-за санкций.
Новые ограничения не распространяются на процедуры с Каспийским трубопроводным консорциумом и "Тенгизшевройлом".
Накануне вечером комитет сената по международным отношениям одобрил три антироссийских законопроекта. Первый из них предполагает внесение страны в список государств — спонсоров терроризма, второй — введение экономических санкций против Китая. Третий проект предусматривает передачу Киеву российских активов, хранящихся в США, каждые 90 дней.
Москва считает махинации с ее средствами воровством. Она ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.